POL-LDK: + Autos brennen in Kraftsolms + Fußgängerin erfasst + Diebe hebeln an Testcontainer + Unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs +

Waldsolms-Kraftsolms: Carport und Fahrzeuge brennen - Nachbar verhindert schlimmeres -

Am Dienstag, 07.12.2021, um 23:10 Uhr, bemerkte ein Anwohner in Kraftsolms ein brennendes Carport. Geistesgegenwärtig klingelte er seine zwei Nachbarn aus dem Haus. Das Carport, die beiden dort geparkten Fahrzeuge sowie ein angrenzender Holzschuppen brannten vollständig ab. Das Wohnhaus wurde nicht beschädigt. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im unteren, sechsstelligen Eurobereich. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die beiden Bewohner, ein 60-jähriger Mann und eine 55-jährige Frau, kamen wegen eines Schocks in ein Krankenhaus. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben könnte.

Herborn: Fußgängerin durch Unfall schwer verletzt -

Am Dienstag, 07.12.2021, gegen 16:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Fußgängerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog die 32-jährige, aus Sinn stammende Autofahrerin bog von der Walther-Rathenau-Straße in die Fritz-Bender-Straße ab und erfasste dabei eine 52-jährige Herbornerin. Die Fußgängerin trug dabei schwere Verletzungen davon. Der hinzugerufene Notarzt behandelte die Frau, ein Krankenwagen brachte sie ins Krankenhaus nach Dillenburg.

Wetzlar: Versuchter Einbruch in Testcenter -

Keinen Erfolg hatten Unbekannte, als sie den Zugang zur Corona-Teststation auf dem Gelände eines Supermarktes in der Straße "Hörnsheimer Eck" 2-4 aufhebeln wollten. Sie verursachten dabei einen Sachschaden von ca. 500 EUR. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zum Vorfall, der sich in der Zeit von Dienstag, 07.12.2021, 19:00 Uhr auf Mittwoch, 08.12.2021, 05:45 Uhr ereignete, bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441-9180.

Wetzlar: 20-Jähriger nach Verdacht der Alkohol- und Drogenfahrt gestoppt -

In den frühen Morgenstunden, gegen 02:40 Uhr, hielten Wetzlarer Polizisten einen 20-jährigen Audifahrer in der Wetzlarer Innenstadt an. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte, führten die Schutzleute einen Atemalkoholtest mit ihm durch. Der Lenker des A6 pustete einen Wert von 1,10 Promille, sodass seine Fahrt damit beendet war. Weiterhin legten durchgeführte Koordinationstests den Verdacht nahe, dass er Drogen konsumiert hatte. Er musste zur Blutentnahme mit zur Dienststelle, sein Führerschein wurde sichergestellt.

