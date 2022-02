Polizei Münster

POL-MS: Polizisten beobachten Diebstahl aus Fahrradkorb - Duo auf Beutezug festgenommen

Münster (ots)

Polizisten haben am Montagnachmittag (31.1., 17:15 Uhr) an der Weseler Straße ein junges Duo auf Beutezug vorläufig festgenommen.

Die Beamten hatten die 18- und 22-Jährigen beobachtet, wie sie geparkte Autos ausbaldowerten und versuchten Handtaschen aus Fahrradkörben zu entwenden. Nach mehreren Versuchen gelang es dem Duo eine Tasche aus einem Korb einer 22-Jährigen zu greifen. Die Polizisten stellten die beiden Täter und nahmen sie vorläufig fest. Die Handtasche gaben die Beamten der Münsteranerin zurück. Diese hatte den Diebstahl zunächst gar nicht bemerkt.

Die Polizei warnt nochmal eindringlich davor, Taschen ungesichert im Fahrradkorb zu transportieren. Wie bei Taschendiebstählen gilt auch hier folgendes: - Tragen Sie sämtliche Wertsachen wie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Wertgegenstände nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufs- oder Fahrradkorb oder in den Einkaufswagen.

Ansprechpartner des Kommissariats Kriminalprävention finden Sie unter folgendem Link: https://muenster.polizei.nrw/kriminalpraevention-12 .

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell