Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl einer Geldbörse

Zweibrücken (ots)

Am 20.07.2022 wurde im Zeitraum von 13 Uhr bis 14:30 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter dem 45-jährigen Geschädigten die Geldbörse aus seinem schwarzen Dodge RAM in der Alten Bubenhauser Straße entwendet. Das Fenster an der Fahrertür stand offen. Hierbei ist ein Schaden von ca. 900 Euro entstanden.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: 06332/976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

