Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Horn-Bad Meinberg. Festnahme nach versuchtem Handtaschenraub.

Lippe (ots)

Dienstagabend (12. Juli 2022) konnten Polizeibeamte einen 34-jährigen Mann nach einem versuchten Raub in der Detmolder Innenstadt vorläufig festnehmen. Gegen 19:15 Uhr sprach der Täter ein 13-jähriges Mädchen in der Bruchstraße, auf Höhe der Straße Unter der Wehme, an und bettelte um Geld. Das Mädchen verneinte die Bitte. Daraufhin versuchte der 34-jährige Mann aus Horn-Bad Meinberg der 13-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Das Gerangel um die Tasche gewann schließlich das Opfer. Der Täter beleidigte das Mädchen und ging davon. Aufgrund der guten Personenbeschreibung und weil eine Angehörige des Mädchens den Mann im Rosental in einen Bus steigen sah, konnte der Täter ermittelt werden. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei den Mann in Horn-Bad Meinberg fest. Der 34-Jährige muss sich demnächst wegen versuchten Raubes verantworten. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls gegen 19:15 Uhr in der Bruchstraße melden sich bitte unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

