POL-LIP: Detmold. Zusammenstoß beim Abbiegen.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte richteten am vergangenen Wochenende (8. - 11. Juli 2022) am Schulzentrum Aspe Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Flachdach eines Gebäudes und beschädigten dort zwei Oberlichter. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Kripo Bad Salzuflen unter 05222 98180 entgegen. ...

