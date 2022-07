Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Rollerfahrer stürzt.

Lippe (ots)

Montagmorgen (11. Juli 2022) wurde ein 20-Jähriger aus Dörentrup verletzt, als er mit seinem Motorroller stürzte. Der junge Mann befuhr gegen 6:30 Uhr mit seiner Piaggio die Blomberger Straße in Richtung Brake. Aufgrund einer eingeschränkten Sicht, die durch Regen verursacht wurde, übersah er offenbar eine Verkehrsinsel am Ortseingang. Der Roller prallte gegen die Verkehrsinsel, so dass der Dörentruper zu Fall kam. Er musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden. An der Piaggio entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

