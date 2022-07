Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Tankstellenräuber flüchtet ohne Beute.

Lippe (ots)

Ohne Beute flüchtete am Montag (11. Juli 2022) ein Räuber der versucht hatte, die "STAR"-Tankstelle an der Lemgoer Straße zu überfallen. Der bislang unbekannte Täter betrat gegen 17:45 Uhr den Shop der Tankstelle. Er bedrohte eine 28-jährige Mitarbeiterin, die sich zu der Zeit allein in dem Gebäude aufhielt, mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Die 28-Jährige weigerte sich ihm Geld auszuhändigen und forderte ihn auf, den Shop zu verlassen. Daraufhin flüchtete der Räuber über die Marienstraße in Richtung der Bergstraße.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: männlich, etwa 180 cm groß mit schlanker Statur. Er soll deutsch mit einem osteuropäischen Akzent sprechen und war mit einem blauen Kapuzenpullover und dunkler Jeans bekleidet. Weiterhin trug er eine FFP-2 Maske und Handschuhe. Er hatte eine weiße Plastiktüte bei sich. Möglicherweise hat sich der Täter bereits vor 17:45 Uhr im Bereich der Tankstelle aufgehalten. Ihre Beobachtungen dazu teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 mit.

