Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garage

Gera (ots)

Den Einbruch in ihre Garage meldete am vergangenen Wochenende die 83-jährige Geschädigte der Geraer Polizei. Wie sich vor Ort herausstellte, öffneten die Diebe in der Zeit vom 22.10.2021 - 24.10.2021 gewaltsam die Garage in der Liselotte-Herrmann-Straße und verschafften sich so Zugang zu dieser. Aus einem dort abgestellten Pkw stahlen sie u.a. ein Navigationsgerät und zwei Sonnenbrillen. Zudem stellten die geschädigten Garageneigentümer fest, dass ein Fahrradhelm und ein Taschenmesser fehlten. Die Geraer Polizei ermittelt zum Einbruchsgeschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

