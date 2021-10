Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Himmelblaues E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrraddieb begab sich Freitagabend (22.10.2021), gegen 22:40 Uhr in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße, nachdem er sich offenbar gewaltsam Zutritt verschaffte. In der Folge stahl er das dort gesichert abgestellte E-Bike eines 42-jährigen Anwohners und flüchtete damit. Der Bestohlene bemerkte den Diebstahl gleich und informierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte das himmelblaue Fahrrad der Marke "Moonraker" im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Hußstraße fest- und sichergestellt werden. Die Geraer Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Fahrraddieb geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

