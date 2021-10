Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitswirksamer Polizeieinsatz

Gera (ots)

Am 24.10.2021, gegen 11:30 Uhr, sorgte ein 60 Jahre alter Mann in einem psychischen Ausnahmezustand für einen größeren Polizeieinsatz in der Zschochernstraße in Gera. Der Anrufer meldete sich zuvor telefonisch beim Polizeinotruf und gab an, im Besitz einer Waffe zu sein. Nach polizeilicher Überprüfung der Wohnung und des Mannes bestätigte sich der Waffenbesitz nicht. Der Gesundheitszustand der Person wurde folglich vom Rettungsdienst überprüft. Während des Polizeieinsatzes kam es für ca. zwei Stunden zu einer Vollsperrung der Zschochernstraße.

