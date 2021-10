Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreister Einbruch in Fahrradgeschäft

Altenburg (ots)

Am Samstag gegen halb vier Uhr Morgens erreichte die Polizei der Hinweis, dass soeben in einen Fahrradhandel in der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen wurde. Der Anrufer konnte noch zwei dunkel gekleidete Personen vom Tatort flüchten sehen. Vor Ort stellte sich heraus, dass durch die Täter der Standfuß eines Verkehrschildes durch die Schaufensterscheibe geworfen wurde. Im Anschluss wurden ersten Erkenntnisssen nach, vier hochwertige Fahrräder aus dem Verkaufsraum entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb in der Nacht erfolglos. Es wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls geführt.

