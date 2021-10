Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung vor Bar

Gera (ots)

Samstagabend (24.10.2021), kurz vor Mitternacht rückten Polizeibeamte und in der Folge ein Rettungsdienst zu einer Bar in die Enzianstraße aus. Dort kam innerhalb einer Personengruppe zum Streit. Als die Gruppe vom Wirt nach draußen beordert wurde, eskalierte der Streit. Mehrere Männer dieser Gruppe griffen nunmehr einen 22-Jährigen aus der Gruppe mit Schlägen und Tritten körperlich an. Als die Polizei gerufen wurde, flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Der verletzte 22-Jährige kam mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach den flüchtigen Angreifern verlief ergebnislos. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

