Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Einbrecher erbeuten Bargeld.

Lippe (ots)

Bei einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mittelstraße erbeuteten Einbrecher einen geringen vierstelligen Eurobetrag. Wie die Täter zwischen Dienstagmorgen, 8 Uhr und Mittwochmorgen, 1 Uhr (12. - 13. Juli 2022), in die Wohnung gelangen konnten, steht nicht fest. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell