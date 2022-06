Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB40

Mülheim an der Ruhr (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wurde am Sonntag den 05.06.2022 gegen 20:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 40, im Bereich der Anschlussstelle 15 gemeldet. Umgehend wurde ein Rüstzug der Feuerwache Broich, der Führungsdienst, sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Der Unfall hatte sich in einer langgezogenen Kurve, in Fahrtrichtung Essen ereignet. Hier ist ein PKW von der Fahrbahn abgekommen, durch den Grünstreifen gefahren und gegen die Leitplanke geprallt. Die vier Insassen des Fahrzeugs wurden bei dem Unfall verletzt. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung an der Einsatzstelle, wurden diese in Krankenhäuser in Mülheim und Essen transportiert. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und der Rettungsdienst unterstützt. Während des ca.45-minütigen Einsatzes war die rechte Fahrspur für den Verkehr gesperrt.(TRu)

