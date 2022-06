Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Donnerstag 02.06.2022 gegen 9.00 Uhr, wurde die Leitstelle der Feuerwehr über einen Unfall im Kreuzungsbereich Aktienstr. / Eppinghofer Str. informiert. Daraufhin wurden mehrere Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Hilfeleistungsfahrzeug und der Führungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Aus ungeklärter Ursache waren im Kreuzungsbereich zwei PKW zusammengestoßen, wobei der eine PKW den anderen PKW gegen einen LKW gerückt hatte. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt, zwei davon schwer. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Nach der Versorgung und Herstellung der Transportbereitschaft, wurden die beiden schwerverletzten Personen in Krankenhäuser der Maximalversorgung und die beiden leichtverletzten in umliegende Krankenhäuser transportiert. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt und der Rettungsdienst unterstützt. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Kreuzungsbereich und die Zubringerstraße durch die Polizei abgesperrt. Hier kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im genannten Bereich.

AJo

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell