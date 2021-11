PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Brandstiftung an PKW+++Diebstahl v.Autostoßstangen+++Wohnungseinbruch gescheitert+++Kennzeichendiebstahl+++

Limburg (ots)

Kriminalitätslage

1. Diebstahl von Autostoßstangen, 65520 Bad Camberg, Robert-Bosch-Straße 2, dortiges Autohaus Mollier, Samstag, 27.11.2021 21:03 Uhr

Über die Überwachungskamera eines Sicherheitsdienstes konnten zwei unbekannte Täter dabei beobachtet werden, wie sie jeweils ein oder zwei Stoßstangen vom Gelände des Autohauses Mollier nahmen und zu Fuß mit diesen flüchteten. Die Stoßstangen hatten einen Wert von circa 300,- EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Brandstiftung an einem VW-Bus, 65549 Limburg, Diezer Straße 120, dortiges Volkswagen Zentrum Limburg, Samstag, 27.11.2021 20:55 Uhr

Ein 60-jähriger Beschuldigter legte einen Grillanzünder auf den linken vorderen Reifen eines VW-Busses, welcher auf dem Gelände des Volkswagen Zentrum Limburg abgestellt war, und zündete diesen an. Das konnte von einem Zeugen beobachtet werden, der den Grillanzünder von dem Reifen entfernen konnte, bevor größerer Sachschaden entstehen konnte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte aufgegriffen werden. Bei ihm konnten weitere Grillanzünder, sowie ein Feuerzeug aufgefunden werden. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Brandstiftung gefertigt.

3. Körperverletzung, 65549 Limburg, Grabenstraße 40, dortiges Irish Pub, Sonntag, 28.11.2021 02:10 Uhr

Ein 36-jähriger Pub Besucher hielt sich zur Tatzeit auf der Tanzfläche auf. Hier wurde er unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach dem Schlag verließ der Unbekannte das Pub. Bei dem Geschädigten wurde eine Absplitterung eines Schneidezahns festgestellt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Ladendiebstahl, 65549 Limburg, Höhenstraße 10, dortiger Media-Markt, Samstag, 27.11.2021 18:48 Uhr

Ein 14-jähriger aus Limburg beabsichtigte ein Headset aus dem Media-Markt Limburg unbezahlt mitzunehmen. Beim Verlassen des Geschäfts wurde er daraufhin angesprochen. Jetzt wurde eine Anzeige gefertigt und ein Hausverbot gegen ihn ausgesprochen.

5. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl - Täter von Hausbewohner überrascht, 65614 Beselich - Heckholzhausen, In den Birken 9, Samstag 27.11.2021 19:05 Uhr

Ein Einfamilienhaus in Heckholzhausen wurde von einem unbekannten Täter heimgesucht. Das Anwesen ist mit einer Mauer bzw. Hecke umfriedet. Unbekannter Täter verschaffte sich jedoch durch die Hecke Zugang zum Grundstück, betrat die Terrasse und drückte dort zunächst den heruntergelassenen Rollladen nach oben, um Lamellen herauszureißen. Im Anschluss wurde die Glasscheibe mittels eines Steines eingeschlagen. Die Terrassentür konnte entriegelt und geöffnet werden. Da sich der Hauseigentümer jedoch im Objekt befand und durch das Einschlagen der Scheibe auf den Einbruch aufmerksam wurde, ließ der Täter von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

6. Diebstahl von amtlichen Kennzeichen, 65614 Beselich, An der Kirche 3, Dienstag 23.11.2021, 19:00 Uhr bis Samstag, 27.11.2021, 16:10 Uhr Von einem auf dem Parkplatz abgestellten PKW Opel Mokka wurden in dem oben genannten Tatzeitraum beide amtlichen Kennzeichen LM-HR 272 entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrslage

1. Verkehrsunfall in 65549 Limburg, Mundipharmastraße Hs.Nr.1, Samstag 27.11.2021 13:54 Uhr

Ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Soden fuhr von der Mundipharmastraße in die Einfahrt der Hausnummer 1. Für einen Moment war er abgelenkt und das Fahrzeug rollte zurück auf den hinter ihm wartenden PKW eines 62-Jährigen aus Nentershausen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000,- EUR.

2. Verkehrsunfallflucht in 65618 Selters-Niederselters, Am Schwimmbad 8, dortiger REWE-Parkplatz, Samstag 27.11.2021 19:46 Uhr

Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Weilmünster parkte sein Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Rewe-Markts in Niederselters. Der Fahrer eines weißen Ford Transit beschädigte beim Rangieren in oder aus einer anderen Parklücke das Heck des geparkten Fahrzeugs. Nach dem Zusammenstoß verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet. Am Fahrzeug des 32-jährigen entstand ein Sachschaden von circa 1000,-EUR. Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

