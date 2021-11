PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gartenhüttenbrand +++ Wohnmobil durch Diebe aufgesucht +++ Mehrere Unfallfluchten mit Sachschaden im Kreisgebiet +++

Limburg (ots)

Brandstiftung

Tatort: 35781 Weilburg, Frankfurter Straße 8a Feststellzeit: Samstag, 27.11.2021, 03:31 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Vollbrand einer Gartenhütte in Weilburg. Gegen 03:31 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer im Bereich der evangelischen Kirche in der Frankfurter Straße in Weilburg gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Weilburg konnte festgestellt werden, dass eine Gartenhütte im Bereich unter der Kapelle im Vollbrand steht. Das Feuer konnte gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Die Ursache für den Brand bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer 06471-93860 entgegen.

Diebstahl aus Wohnmobil

Tatort: 65549 Limburg, Werner-Senger-Straße 25 Tatzeit: Freitag, 26.11.2021, 21:20 Uhr - 22:20 Uhr

Im Verlauf des späteren Freitagabends wurde ein geparktes und verschlossenes Wohnmobil von Dieben aufgesucht. Der 67-jährige Geschädigte parkte im Tatzeitraum sein Wohnmobil Mercedes, Typ Marco Polo, in der Werner-Senger-Straße in Limburg. Durch unbekannte Diebe wurde das verschlossenen Wohnmobil geöffnet und sich Zutritt zum Innenraum verschafft. Aus diesem wurden verschiedene Gegenstände im Wert von ca. 450 EUR entwendet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400.

Verkehrsunfallflucht Nr. 1

Unfallort: 35781 Weilburg, Johann-Ernst-Straße Unfallzeit: Mo., 22.11.2021, 00:01 Uhr - Fr., 26.11.2021, 16:00 Uhr

Der 51-jährige Geschädigte parkte seinen Pkw auf dem Seitenstreifen/Parkplatz zwischen dem Windhof und der Mensa in der Johann-Ernst-Straße in Weilburg. Das Fahrzeug parkte dort auf dem Seitenstreifen in Richtung Johann-Ernst-Straße und blieb dort eine Woche stehen. Am Donnerstag, den 25.11.2021, gegen 16:00 Uhr, wurde der Pkw bewegt. Der Geschädigte fuhr mit seinem Pkw auf den Parkplatz des Hercules Marktes in der Straße "An der Backstania". Dort parkte er den Pkw auf einer Parkbucht zwischen den beiden Einkaufswagenüberdachungen. Der Schaden an der vorderen Stoßstange wurde durch den Halter erst am 26.11.2021, gegen 16:00 Uhr festgestellt. Daher kann die genaue Unfallstelle so nicht benannt werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der 06471-93860 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Nr. 2

Unfallortort: 65552 Limburg-Eschhofen, Limburger Straße 109 Unfallzeit: Donnerstag, 25.11.2021, 22:00 Uhr - Freitag, 26.11.2021, 08:00 Uhr

Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag parkte der Pkw, Peugeot 207 Farbe Grau, des Geschädigten in der Limburger Straße in Eschhofen am Fahrbahnrand. Während dieser Zeit wurde der Außenspiegel des Peugeot beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400.

Verkehrsunfallflucht Nr. 3

Unfallort: Gemarkung 65555 Limburg, Offheim, Kreisstraße 478, Höhe Deponie Unfallzeit: Freitag, 26.11.2021, 20:25 Uhr

Am Freitagabend kam es auf der Kreisstraße im Begegnungsverkehr zu einer Unfallflucht, nachdem sich zwei Pkw mit den Außenspiegeln touchierten. Die 18-jährige Fahrerin eines Pkws Skoda Octavia befuhr mit ihrem Fahrzeug die Kreisstraße von Limburg-Offhein nach Niederhadamar. Aus Richtung Niederhadamar kam ihr ein Fahrzeug entgegen. Auf einer Kuppe, in Höhe der Deponie, berührten sich beide Fahrzeuge jeweils mit den Außenspiegeln ihrer Fahrerseite. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbitte die Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell