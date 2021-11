POL-LM: +++Bei Merenberg von der Fahrbahn abgekommen und verletzt+++Auffahrunfall mit Verletzten in Limburg+++Vier Verletzte bei Unfall auf der B 417+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Bei Merenberg von der Fahrbahn abgekommen und verletzt, Merenberg, Landesstraße 3453 Donnerstag, 25.11.2021, 01:15 Uhr

(wie)Bei einem Unfall auf der L 3453 bei Merenberg wurde ein Mann verletzt. Der 20-Jährige war mit einem VW auf der L 3453 von Selbenhausen in Richtung Löhnberg unterwegs. In einer Rechtskurve kam der junge Mann nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Überflutungsgraben und prallte gegen ein Rohr. Danach kam der VW wieder auf die Fahrbahn zurück, konnte jedoch nicht mehr weit Fahren, da sich ein Rad am Fahrzeug löste. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR.

2. Auffahrunfall mit Verletzten in Limburg, Limburg, Elzer Straße, Mittwoch, 24.11.2021, 07:50 Uhr

(wie)In Limburg wurden bei einem Auffahrunfall zwei Menschen verletzt. Eine 43-Jährige und eine 23-Jährige befuhren hintereinander die Elzer Straße, von Elz kommend, in Richtung Limburg. Als die 43-Jährige ihren Opel verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte die 23-Jährige in ihrem Skoda dies zu spät und fuhr gegen das Heck der Vorausfahrenden. Bei der Kollision wurden beide verletzt und mussten behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

3. Vier Verletzte bei Unfall auf der B 417, Hünfelden, Bundesstraße 417, Mittwoch, 24.11.2021, 15:20 Uhr

(wie)Bei einem Verkehrsunfall auf der B 417 zwischen Limburg und Hünfelden wurden am Mittwochnachmittag vier Personen verletzt. Eine 34-Jährige befuhr mit ihrem VW die B 417 von Limburg in Richtung Wiesbaden. Wegen eines vorausfahrenden Traktors musste die Frau ihre Geschwindigkeit verringern. Dies bemerkte ein 21-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem VW gegen das Heck der Vorausfahrenden. Bei der Kollision wurden alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge, darunter ein Kind, verletzt und mussten behandelt werden. Die B 417 wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten beidseitig für eine halbe Stunde gesperrt, in Richtung Wiesbaden war die Fahrbahn bis 16:50 Uhr blockiert.

