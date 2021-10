Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt vergessenen Rucksack sicher und ermittelt glückliche Besitzerin

Hamm/Düsseldorf (ots)

Am Freitagmorgen (07. Oktober) haben die Zugbegleiter der Abellio der Bundespolizei in Hamm einen Rucksack übergeben. Dieser wurde im Regionalexpress auf der Fahrtstrecke von Düsseldorf nach Hamm in Höhe Essen aufgefunden.

Die Beamten der Bundespolizei stellten den Rucksack sicher und versuchten anhand des Inhalts den oder die Besitzer/in zu ermitteln. Zum Erstaunen der Polizisten wurden neben diversen privaten Gegenständen mit Hinweisen auf die Eigentümerin auch über 5000 Euro aufgefunden.

Der Versuch, die Besitzerin aus Düsseldorf zu erreichen, schlug zunächst fehl. Jedoch konnte die glückliche Dame zu Wochenbeginn telefonisch erreicht werden. Kurze Zeit später nahm die 35-Jährige ihren Rucksack bei der Bundespolizeiinspektion Münster wieder in Empfang. Sie zeigte sich hier gegenüber den Beamten sehr erleichtert und drückte bei der Gelegenheit auch ihren Dank aus. Ihren Rucksack hatte sie im Zug vergessen, was sie zunächst nicht einmal bemerkt hatte.

