Bundespolizeidirektion München: 14-Jähriger mitten in der Nacht alleine unterwegs / Ausreißer ohne Ticket im Zug nach Salzburg

Was macht ein 14-Jähriger aus Ludwigshafen am Rhein (Rheinland-Pfalz) gegen 23:00 Uhr allein im Zug bei Rosenheim? Er hatte sich am Donnerstag (22. Juli) offenbar ohne Wissen seiner Eltern von zu Hause "davongeschlichen", um seine Freundin in Salzburg zu besuchen. Die Bundespolizei nahm den Teenager am Rosenheimer Bahnhof in Gewahrsam und sorgte für seine Rückkehr nach Hause.

Bei der Fahrscheinkontrolle im Regionalzug von München nach Salzburg konnte der Junge kein gültiges Ticket vorlegen. Die Zugbegleiterin verständigte aufgrund der nächtlichen Uhrzeit und des Alters des Heranwachsenden die Bundespolizei. Diese nahm den 14-jährigen "Schwarzfahrer" am Bahnhof in Rosenheim in Empfang. Schnell stellte sich heraus, dass er einfach auf eigene Faust vom elterlichen Wohnhaus in Ludwigshafen am Rhein (Rheinland-Pfalz) aufgebrochen war, um seiner Freundin in Österreich einen Besuch abzustatten. Der Vater wurde informiert und machte sich sofort auf den Weg, um seinen Sohn in der Rosenheimer Bundespolizeiinspektion abzuholen. Einige Stunden später konnte er den Ausreißer wieder in die Arme schließen.