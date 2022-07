Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Taschendiebe heben Geld ab.

Lippe (ots)

Dienstagmorgen (12. Juli 2022) stahlen bislang Unbekannte die Geldbörse einer 87-jährigen Frau aus Lage. Während sie in einem Supermarkt in Leopoldshöhe einkaufen war, wurde sie vermeintlich versehentlich von einem fremden Mann angerempelt. Erst an der Kasse bemerkte die Frau, dass sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden war. Der Täter hatte ihr die Geldbörse aus einer Jackentasche gestohlen. Obwohl die Frau sofort Kontakt zu ihrer Hausbank aufnahm, hatten die Täter bereits 1.000 Euro von ihrem Konto abgehoben. Eine bislang unbekannte Frau hob mit der Geldkarte des Opfers an einem Geldausgabeautomaten in Leopoldshöhe-Asemissen das Bargeld ab. Sie trug eine dunkle Hose, einen weißen oder beigen Pullover mit Reißverschluss und ein sehr auffälliges türkisfarbenes Kopftuch mit grünen und roten Schmetterlingen. Hinweise zu dem Taschendiebstahl oder auf die auffällig gekleidete Frau nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter 05261 9330 entgegen.

Überall da, wo viele Menschen zusammenkommen, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen oder in Fußgängerzonen finden Taschendiebe ihre Opfer. Die Täter finden verschiedene Wege, ihre Opfer abzulenken - sie scheinbar unabsichtlich anzurempeln, nach der Uhrzeit oder dem Weg zu fragen. Insbesondere Kundinnen und Kunden, die im Supermarkt ihre Einkäufe erledigen, sind beliebte Opfer von Taschendieben. Hier nutzen die Diebe - auch nur kurze - Unaufmerksamkeiten der Menschen, um sie zu bestehlen. Deshalb gilt: Lassen Sie bitte niemals Wertgegenstände in Taschen, die Sie im oder am Einkaufswagen befestigen. Tragen Sie Ihre Geldbörse am besten direkt bei sich am Körper! Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie wirklich benötigen! Schließen Sie vorhandene Reißverschlüsse Ihrer Kleidung, in der Wertgegenstände mitgeführt werden (Jacken- oder Hosentaschen)! Lassen Sie keine Taschen mit Wertgegenständen in Einkaufswagen oder Rollatoren! Seien Sie argwöhnisch, wenn Sie unvermittelt angerempelt werden!

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell