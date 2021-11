Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Sachbeschädigung- Zeugen beobachtet Täter

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (25.11.) alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er auf der Credenstraße zwei Personen dabei beobachtet hatte, wie diese an einem parkenden Pkw den Außenspiegel abtraten und auch gegen die Autotüren schlugen. Sofort hinzugerufene Polizeibeamte konnten die, vom Zeugen genau beschriebenen, Täter an der Berliner Straße feststellen. Es handelte sich um einen 29-jährigen und 30-jährigen Herforder, die beim Antreffen erheblich unter dem Einfluss von Alkohol standen. Beide pöbelten lautstark, waren uneinsichtig und verhielten sich aggressiv gegenüber den Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straf- und Ordnungswidrigkeiten wurden beide Beschuldigte vorläufig in Gewahrsam genommen und dem Polizeigewahrsam in Herford zugeführt. Am beschädigten silbernen Golf entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

