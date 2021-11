Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von hochwertigen Lichtanlagen- Täter klettern auf Dach

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es zu einem schweren Diebstahl vom Gebäude der Stadt Bünde an der Bahnhofstraße. Am Dienstagnachmittag gegen 14.00 Uhr meldeten sich die Betroffenen bei der Polizei und gaben an, dass von einem Vordach des Gebäudes diverse Beleuchtungskörper entwendet wurden. Nach bisherigen Ermittlungen klettern die Täter auf das Dach und durchtrennten zunächst die Stahlketten, mit dem die Beleuchtungskörper gesichert waren. Anschließend nahmen sie acht LED-Spots und zwei LED-Fluter im Wert von ca. 7.000 Euro mit. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder auch möglichem Verbleib des Diebesgutes machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

