Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahranfängerin mit Leichtkraftrad verunglückt

Fischbach bei Dahn, L487 (ots)

Die 16-Jährige Fahranfängerin aus dem Bereich Karlsruhe befuhr mit ihrem Leichtkraftrad Yamaha gegen 14:30 Uhr die L487 von Lemberg/Salzwoog kommend in Richtung Fischbach bei Dahn. In einer Linkskurve kam sie aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor auf dem dortigen Grünstreifen die Kontrolle über das Zweirad. Dort streifte sie einen Sandsteinfelsen und kam wieder auf der Fahrbahn zu Fall. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde letztlich mit dem Rettungshubschrauber nach Kaiserslautern ins Westpfalzklinikum geflogen. Der Schaden an ihrem Zweirad wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste bis ca. 16 Uhr komplett gesperrt werden. I pidn

