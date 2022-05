Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb hat Betäubungsmittel dabei - U-Haftbefehl erlassen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Donnerstagnachmittag (19.05.2022) in der Innenstadt einen 24-jährigen Ladendieb vorläufig fest, bei dem sie während der Anzeigenaufnahme Betäubungsmittel auffanden. Der 36-jährige Ladendetektiv des Drogeriegeschäftes am Bergischen Ring beobachtete den 24-Jährigen, gegen 17.00 Uhr, über die Videoüberwachung. Er erkannte, dass der Mann Parfüm aus einem Regal nahm und dieses einige Regale weiter auspackte. Die Verpackung legte er in die Auslage uns steckte die Parfümflasche in seine Hosentasche. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne für die Ware zu bezahlen. Der Detektiv sprach den Mann an und nahm ihn mit in sein Büro. Dort fanden Polizeibeamte bei einer anschließenden Durchsuchung Betäubungsmittel in einer weiteren Hosentasche und in einem Schuh des 24-Jährigen. Dieses beschlagnahmten sie. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen die Beamten den Ladendieb vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Im weiteren Verlauf beantragte die Staatsanwaltschaft Hagen einen Untersuchungshaftbefehl. Am heutigen Nachmittag (20.05.2022) wurde der Mann dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl und verkündete ihn dem 24-Jährigen. (sen)

