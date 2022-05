Polizei Hagen

POL-HA: Frau zieht ihrem Partner im Discounter eine Bierflasche über den Kopf

Hagen-Mitte (ots)

Zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen ist es am Donnerstagabend (19.05.2022) in einem Discounter am Graf-von-Galen-Ring gekommen. Ein 49-jähriger Mann ist gegen 19.10 Uhr in dem Laden mit seiner 34-jährigen Freundin in Streit geraten. Im Verlauf dieser Streitigkeit schlug die Frau dem 49-Jährigen eine Bierflasche auf den Kopf und es kam zu einem Gerangel. Die Flasche ist auf dem Kopf des Mannes zersprungen und hat eine blutende Kopfplatzwunde hinterlassen. Die Betroffenen waren beide stark alkoholisiert. Der Mann verweigerte die Mitnahme in ein Krankenhaus durch den Rettungsdienst. Seine Partnerin wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. (sch)

