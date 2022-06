POL-LB: Nufringen: Unfallflucht in der Carl-Zeiss-Straße

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Mittwoch in der Nähe eines Kiosks in der Max-Planck-Straße in Gärtringen an einem dort aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen. Nachdem sie gewaltsam das Geldscheinlesegerät herausgehebelt hatten, räumten sie die Warenschächte aus und entwendeten das vorhandene Bargeld. Der entstandene Sachschaden sowie die Höhe des Diebesgutes sind ...

mehr