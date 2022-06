Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch-Breitenstein: Unbekannter löst Radbolzen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zu vergangenem Freitag trieb ein noch unbekannter Täter in der Frankenstraße in Breitenstein sein Unwesen und löste alle fünf Radbolzen des linken Vorderrads eines VW. Als der Besitzer des PKW mit dem Fahrzeug unterwegs war, löste sich das Rad und beschädigte den Radkasten leicht. Glücklicherweise bemerkte der Fahrer dies frühzeitig. Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet oder möglicherweise ähnliches an ihrem PKW festgestellt haben, sich zu melden.

