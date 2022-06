Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Mit Messer bedroht

Ludwigsburg (ots)

Im Rahmen von Streitigkeiten, die sich in einem Wohnhaus in der Hauptstraße im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen zutrugen, zog am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr ein 46-Jähriger ein Messer und bedrohte seine beiden 21- und 43-jährigen Kontrahenten. Die Gründe der Auseinandersetzung sind bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein 49-Jähriger mischte sich jedoch ein und stieß den 46-Jährigen zurück. Anschließend flüchteten die drei Männer vor dem 46-Jährigen in eines der Zimmer. Der 46-jährige folgte der Gruppe und trat die Zimmertüre ein. In Folge dessen bedrohte er die drei Männer erneut mit dem Messer. Der 49-Jährige ergriff die Flucht, indem er aus dem Fenster etwa vier Meter in die Tiefe sprang, was zu leichten Verletzungen führte. Alle Beteiligten waren bei dem Vorfall alkoholisiert. Der 46-Jährige, der sich von der Polizei widerstandlos vorläufig festnehmen ließ, hatte einen Atemalkoholwert von rund 1,6 Promille. Die Einsatzkräfte brachten den Aggressor zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, anschließend wurde der 46-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

