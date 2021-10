POL-Einsatz: Leitungswechsel bei der Direktion Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums Einsatz - KD Michael Haller folgt auf Ltd. PD Alex Fuchs

Polizeipräsidium Einsatz

Leitungswechsel bei der Direktion Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums Einsatz - KD Michael Haller folgt auf Ltd. PD Alex Fuchs

Göppingen

Die Direktion Spezialeinheiten beim Polizeipräsidium Einsatz steht ab dem 1. November unter neuer Führung: Kriminaldirektor Michael Haller ist der Nachfolger von Leitender Polizeidirektor Alexander Fuchs im Amt des Direktionsleiters.

Ltd. PD Fuchs, der die Direktion seit dem 1. Juni 2017 geleitet hat, tritt mit Ablauf Oktober in den Ruhestand ein. Er blickt auf über 46 Jahre bei der Polizei Baden-Württemberg zurück, in denen er sich besonders den Spezialeinheiten des Landes verschrieben hat. Nachdem er selbst Einsatzbeamter beim Spezialeinsatzkommando (SEK) Baden-Württemberg war, kehrte er nach dem Aufstieg in den höheren Dienst 2001 als Kommandoführer dorthin zurück. Rund 14 Jahre lang leitete Fuchs in dieser Rolle die Geschicke des SEK BW. Vor seiner letzten Station als Leiter der Direktion Spezialeinheiten, zu der neben dem SEK BW auch Mobile Einsatzkommandos (MEK), der Personenschutz und das Technikzentrum Spezialeinheiten gehören, führte er die Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen. "Insgesamt schaue ich auf 46 spannende, aber auch erfüllende Jahre bei der Polizei Baden-Württemberg zurück", so Ltd. PD Fuchs bei seiner Abschiedsrede.

KD Michael Haller ist seit Mai 2019 Leiter der Führungsgruppe bei der Direktion Spezialeinheiten und damit bereits seit mehr als zwei Jahren stellvertretender Direktionsleiter. Zum Monatswechsel rückt er ins vorderste Glied. "Ich freue mich sehr, dass mir diese verantwortungsvolle Aufgabe übertragen wurde", sagt Haller. Auch er verfügt über reichlich Erfahrung im Bereich der Spezialeinheiten, so leitete er unter anderem von 2014 bis 2017 das MEK Göppingen.

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, wurde Ltd. PD Alex Fuchs in der Sporthalle des Polizeipräsidiums Einsatz von Landespolizeipräsidentin Dr. Stefanie Hinz und Polizeipräsident Ralph Papcke offiziell in den Ruhestand verabschiedet. "Egal, wo Kollege Fuchs tätig war, außerordentliche Fachkompetenz und großes persönliches Engagement zeichneten ihn aus", berichtete Präsident Papcke in seiner Rede und bedankte sich ausdrücklich für dessen geleistete Arbeit. "Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Kollege Haller einen ebenso kompetenten Nachfolger gefunden haben, der die Einheiten bereits sehr gut kennt", so Papcke weiter. Die Amtseinführung von KD Michael Haller fand ebenfalls an diesem Tag statt.

Ltd. PD Alexander Fuchs, geboren am 20. Februar 1959

1975 Eintritt in den Polizeidienst 1986 Aufstieg in den gehobenen Dienst 1988 Versetzung zum Spezialeinsatzkommando BW 1996 Aufstieg in den höheren Dienst 2001 - 2015 Leiter Spezialeinsatzkommando BW 2016 Leiter Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen, PP Einsatz 2017 Leiter Direktion Spezialeinheiten, PP Einsatz

KD Michael Haller, geboren am 22. September 1966

1988 Eintritt in den Polizeidienst 1997 Aufstieg in den gehobenen Dienst 2005 Aufstieg in den höheren Dienst 2007 Referat 32 (Kriminalitätsbekämpfung), Innenministerium BW 2012 komm. Leiter Inspektion 370 (MEK), Landeskriminalamt 2014 Leiter MEK Göppingen, PP Einsatz 2017 Leiter Führungs- und Lagezentrum, PP Ulm 2019 Leiter Führungsgruppe Direktion Spezialeinheiten, PP Einsatz

