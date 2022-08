Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu bislang Unbekannten nach einem räuberischen Diebstahl in einem Geschäft am Mittwoch, 10. August 2022, auf der Bahnhofstraße in der Altstadt machen können. Ein bislang unbekannter Mann betrat um 17.05 Uhr die Parfumerie, ging auf ein Regal mit hochwertigem Parfum zu, nahm mehrere Packungen an sich und schickte sich an, das Geschäft wieder zu verlassen, ohne zu bezahlen. Auf sein Verhalten angesprochen, bedrohte der Unbekannte eine 52-jährige Mitarbeiterin und flüchtete dann aus dem Geschäft. Anschließend flüchtete er zusammen mit einer weiteren, männlichen Person, die augenscheinlich vor dem Laden gewartet hatte. Der Flüchtige ist circa 20 bis 30 Jahre alt, trug eine Brille, graue Shorts und ein dunkles T-Shirt. Sein Begleiter ist ebenfalls circa 20 bis 30 Jahre alt und trug ein graues T-Shirt mit Kapuze zu grauen Shorts. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Personen oder ihrem Aufenthaltsort bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

