Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 52-Jähriger im Polizeigewahrsam nach Kellereinbruch

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Kellereinbruch in Bulmke-Hüllen konnte der Tatverdächtige am Dienstagabend, 9. August 2022, vorläufig festgenommen werden. Ein Anwohner in der Hertastraße hatte gegen 22.15 Uhr aus dem Keller des Mehrfamilienhauses Geräusche gehört. Der 36-Jährige schaute daraufhin nach und traf in seinen aufgebrochenen Kellerräumlichkeiten auf einen ihm unbekannten Mann. Die alarmierten Beamten nahmen den 52-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Die drei Schraubenzieher sowie die Handschuhe, die der Mann mit sich führte, wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell