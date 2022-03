POL-VIE: Bei Verkehrsunfall ein leicht und ein schwer Verletzter

Niederkrüchten - Elmpt (ots) - Am Samstag, 19.03.2022, gegen 15.25 Uhr, befuhr ein 61 jähriger Niederländer den Geh-/Radweg der Roermonder Straße in Richtung Niederlande. In Höhe der Hausnummer 54 kam er mit seinem Pedelec, aus unbekannter Ursache, zu Fall. Der Fahrer erlitt eine Kopfplatzwunde. Er trug keinen Helm. Er wurde in ein Krankenhaus in den Niederlanden verbracht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

