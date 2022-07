Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis.

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis

Ahorn: Hoher Schaden nach Brand einer Heuballenpresse Die Feuerwehr meldete am heutigen Sonntag, gegen 14:15 Uhr dem Polizeipräsidium Heilbronn den Brand einer größeren landwirtschaftlichen Fläche. Im Bereich zwischen Schillingstadt und Schwabenhausen, neben der Landstraße, ent-zündete sich zunächst eine sog. Ballenquaderpresse. Hintergrund dürfte nach ersten Feststellungen ein technischer Defekt an der landwirt-schaftlichen Maschine gewesen sein. Der 31-jährige Maschinenführer konnte noch den Traktor von der Presse trennen und versuchte zunächst eigenständig das Feuer zu löschen, jedoch ohne Erfolg. Die Flammen breiteten sich sodann auf die umliegende Ackerfläche aus, so dass ca. 1000 Quadratmeter abbrannten. Durch das Feuer entstand an der Ballenpresse ein Schaden von ca. 200.000 Euro. Zu Schaden kam niemand, Verkehrsbehinderungen waren nicht zu verzeichnen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 95 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell