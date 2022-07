Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2022 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Pkw nach Überholvorgang verunglückt

Am Freitagabend, den 22.07.2022, gegen 17.30 Uhr, befuhr der 19-jährige Lenker eines Audi A3 die K2120 von BR-Bonfeld kommend in Richtung Bad Rappenau. Das Fahrzeug war mit drei weiteren Personen, einem 18-jährigen Beifahrer und zwei 17-jährige Mitfahrerinnen auf dem Rücksitz, besetzt. Im Bereich einer unübersichtlichen Linkskurve überholte der Lenker des Audi A3 den Pkw Ford Mondeo eines ebenfalls 19-Jährigen. Aufgrund eines unerwartet entgegenkommenden Pkws, kam der Pkw Audi bei einem Ausweichmanöver ins Schleudern und schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der Pkw Audi mit der dortigen Böschung und überschlug sich. Zu einer Berührung mit einem der anderen Fahrzeuge kam es nicht. Im Pkw Audi wurden die beiden männlichen Personen im Frontbereich des Fahrzeuges eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr konnte die schwer verletzten Personen befreien, indem das Fahrzeugdach entfernt wurde. Die beiden Mädchen auf den Rücksitzen wurden lediglich leicht verletzt. Der 19-jährige Lenker des Audis wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der 18-jährige Beifahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Klinikum. An dem älteren Pkw Audi entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, insbesondere der Fahrer des entgegengekommenen Pkws, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Eppingen, unter der Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

