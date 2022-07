Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfallflucht - 3.000 Euro Schaden

Auf einem Schaden von rund 3.000 Euro bleibt ein Pkw-Lenker sitzen, wenn nicht aufgeklärt werden kann, wer seinen VW Tiguan in der Nacht auf Mittwoch beschädigte. Das Fahrzeug war zwischen 19 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwoch in der Künzelsauer Taläckerallee geparkt. In diesem Zeitraum streifte ein anderer Pkw den VW, wodurch Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite entstanden. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Kupferzell: VW auf BMW geschoben - Unfall mit drei Pkw

Bei einem Auffahrunfall am Donnnerstagnachmittag bei Kupferzell wurden vier Personen verletzt. Die Fahrerin eines BMWs und der Fahrer eines VWs waren gegen 16 Uhr hintereinander auf der B19 von der Anschlussstelle Kupferzell in Richtung Kupferzell unterwegs. Beide mussten kurz vor der Belzhager Kreuzung verkehrsbedingt anhalten. Eine dahinterfahrende Opel-Lenkerin erkannte das wohl zu spät und fuhr auf den VW auf, der wiederum auf den BMW geschoben wurde. Die Frau im Opel sowie die Fahrerin des BMWs und ihre einjährige Tochter wurden leicht verletzt. Der Golf-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Er, die BMW-Lenkerin und deren Tochter kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 27.000 Euro.

