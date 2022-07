POL-EL: Neuenhaus - Fenster beschädigt

Bad Bentheim (ots) - Ein 20-Jähriger war am Freitag gegen 13.20 Uhr in seinem BMW auf der Baumwollstraße in Bad Bentheim in Richtung Nordhorn unterwegs. Als er nach rechts in die Straße Igelweust abbog, kam der Pkw vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab. Der BMW kam anschließend in einem Graben auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein ...

