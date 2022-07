Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Freitag kam es gegen 14.50 Uhr an der Georgstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Radfahrer war gegen 14.50 Uhr auf dem Radweg stadteinwärts unterwegs. Als ein zweijähriger Junge von der Außenterrasse in Richtung eines Cafés über den Radweg lief. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Das Kind und der Radfahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Zweijährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach Rücksprache mit dem Vater des Kindes setzte der Radfahrer seine Fahrt fort, wobei ein Personalienaustausch versäumt wurde. Der Radfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

