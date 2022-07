Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neubörger - Holzstapel in Brand geraten

Neubörger (ots)

Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Ringstraße in Neubörger alarmiert. Gegen 20.50 Uhr geriet ein Holzstapel an der Außenwand einer Garage in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf das Dach der Garage über. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Kluse und Dörpen waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer rechtzeitig löschen und somit ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Ursächlich für den Brand sind vermutlich zuvor im Garten durchgeführte Abflämmarbeiten eines Bewohners. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell