POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch zwischen 5 und 17 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Zaun an einer Einfahrt eines Mehrparteienhauses an der Grasdorfer Straße in Nordhorn. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

