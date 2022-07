POL-IZ: 220601.1 Brunsbüttel: Telefonbetrüger waren erfolglos

Glückstadt (ots) - Am Mittwoch um 23 Uhr geriet ein 42jähriger Autofahrer aus Krempe ins Visier der Nachtstreife, als dieser sich eine Flasche Wein an der Tankstelle in der Stadtstraße kaufte, zum Fahrzeug wankte und anschließend losfuhr. Bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit zeigte das Messgerät einen Alkoholwert von 1,65 Promille an. Es folgte die Entnahme ...

