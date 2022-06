Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220630.4 Itzehoe: Streit unter Hundebesitzern

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch um 17:45 Uhr kam es auf der Grünfläche hinter dem Landgericht am Theodor-Heuss-Platz zu einem Streit unter Hundebesitzern. Die beiden Itzehoer (22 und 24 Jahre) sind bekannt und trafen sich dort mit ihren Hunden. Als es zwischen ihnen zu einer Auseinandersetzung kam, griff der Schäferhund des 24jährigen Hundebesitzers den Pitbull des Bekannten an und verletzte diesen leicht am Hals. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Verstößen gegen die Pflichten der Hundehalter.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell