Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220630.1 Itzehoe: Diebstahl in Blumengeschäft endet mit leichter Bisswunde

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 14:50 Uhr sah die Verkäuferin eines Blumengeschäftes in der Feldschmiede, wie eine Kundin mit einem Blumenroller das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Sie lief hinterher und stoppte die 64jähriger Itzehoerin, indem sie sie an der Handtasche festhielt. Diese biss daraufhin in die Hand der Verkäuferin. Zwei Zeugen halfen dabei, die Dame bis zum Eintreffen der Polizei in das Geschäft zu begleiten. Auf dem Handrücken der Verkäuferin blieb ein deutlicher und schmerzhafter Bissabdruck zurück. Es folgt ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Körperverletzung.

