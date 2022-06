Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220629.8 Wewelsfleth: Einbruch in die Grundschule

Wewelsfleth (ots)

Am Dienstag um 7:51 Uhr rief der Hausmeister der Grundschule die Polizei, nachdem er einen Einbruch in das Schulgebäude entdeckt hatte. In der Zeit vom Montag um 21:40 bis Dienstag um 7:40 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein kleines Fenster im hinteren Gebäudeteil an der Schulstraße ein. Im Inneren brachen diese die Türen zur Schulleitung und stellvertretenden Schulleitung auf. Beide Büros wurden nach Wertsachen durchsucht und 15 iPad8 und ein kleiner Tresor samt Inhalt entwendet. Die Einbrecher verließen den Tatort in unbekannte Richtung.

