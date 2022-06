Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220629.7 Hohenlockstedt: Diebstahl einer Geldbörse

Hohenlockstedt (ots)

Am Freitag um 10 Uhr tätigte ein 82jähriger Hohenlockstedter seine Einkäufe in einem Supermarkt an der Deutsch-Ordens-Straße. Der Kunde bewahrte seine Geldbörse in der Außentasche seiner Jacke auf, die EC-Karte bewahrte er zu Schutz vor Dieben separat in der Innentasche auf. Nachdem Bezahlen mit der EC-Karte kontrollierte der Kunde seine Taschen und bemerkte sodann das Fehlen der Geldbörse mit persönlichen Ausweispapieren und einem niedrigen, zweistelligen Bargeldbetrag.

