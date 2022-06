Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220629.5 Itzehoe: Zwei Täter am Bahnhof gefasst

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 12:04h meldete sich ein 65jähriger Itzehoer bei der Polizei, nachdem zwei junge Männer seine Geldbörse entwendet hatten. Dieser saß auf einer Bank in der Kirchenstraße, wo er von den beiden Männern angesprochen und umarmt wurde. Kurz darauf bemerkte der Itzehoer das Fehlen seiner Geldbörse, welche er in der Gesäßtasche aufbewahrte. Die Polizei nahm die Verfolgung der beiden Männer auf und stellte diese am Bahnhof Itzehoe. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23jährigen und einen 19jährigen Neumünsteraner. Zeugen beobachteten, wie einer der beiden Tatverdächtigen einen Gegenstand in das Gleisbett warfen. Hierbei handelte es sich um die EC-Karte des Itzehoers. Die Geldbörse wurde ohne Bargeld wieder aufgefunden und auf der Itzehoer Polizeiwache abgegeben.

