POL-PDPS: Mofa in der Brunnengasse gestohlen

Zweibrücken (ots) - In der Zeit von Samstag, 04.06.2022, 12:00 Uhr, bis Pfingstmontag, dem 06.06.2022, 21:30h, wurden an einem schwarzen VW Polo, welcher in der Luitpoldstraße abgestellt war, beide Nummernschilder abmontiert und entwendet.|pizw Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: 06332-976-0 www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Pirmasens Pressestelle Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens ...

