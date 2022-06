Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220629.6 Heide: Auto aus Garage entwendet

Heide (ots)

Am Dienstag um 8:15 Uhr stellte ein 31jähriger Heider fest, dass sein Auto nicht mehr in der Garage an der Straße Neue Anlage stand. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein älteres Modell der Marke Mercedes. Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Montag ab 16:30 Uhr bis Dienstag um 8:15 Uhr Zutritt zur Garage verschafft und das Fahrzeug ohne den dazu gehörigen Fahrzeugschlüssel entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

