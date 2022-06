Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handtaschendiebstähle der dreisten Art

Siegburg/Sankt Augustin (ots)

Während des Pfingstwochenendes erstatteten zwei Geschädigte bei der Polizei Anzeigen wegen des Diebstahls ihrer Handtaschen. Dabei gingen die Täter sehr dreist vor.

Einer 55-Jährigen war am Freitag (03.06.2022) gegen 11.40 Uhr in der Annostraße in Siegburg die Handtasche vom Arm gerutscht und auf den Boden gefallen. Noch bevor die Frau die Tasche aufheben konnte, kamen drei unbekannte Männer, hoben die Tasche auf und liefen in Richtung der Stadtmauer davon. Vermutlich ist der Inhalt für die Täter völlig wertlos, da sich in der Tasche nur Kosmetikgegenstände und für die Geschädigte wichtige Medikamente befanden. Der Diebe sind 185 bis 195 cm groß und trugen anthrazitfarbene Kapuzenpullover. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise an die 02241 541-3121.

Der zweite Fall ereignete sich auf einem Spielplatz in Sankt Augustin. Eine junge Mutter war am Montag (06.06.2022) gegen 16.20 Uhr mit ihrem kleinen Sohn auf dem Spielplatz am Wacholderweg. Während sie das Kind auf der Schaukel anstieß, entwendete ein Unbekannter ihre Handtasche, die auf einer Bank lag. Er erbeutete knapp einhundert Euro Bargeld und die Bankkarten der Frau. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Sankt Augustin unter der 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

