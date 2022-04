Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 2 Einbrüche + Verkratzter roter Audi + Winterreifen gestohlen + Sachbeschädigungen und Graffiti

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrüche

Marburg - Einbruch im vierten Stock

Beim Einbruch in eine Wohnung im vierten Stocke eines Hauses in der Sudetenstraße erbeutete der Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag, eine Herrenarmbanduhr und den Reisepass des Mieters. Der Einbruch war am Samstag, 23. April, zwischen 08 und 11 Uhr. Derzeit steht nicht fest, wie der Täter in den Hausflur gelangte. Die Wohnungstür war nach ersten Ermittlungen zwar ge- jedoch nicht verschlossen und stellte dadurch für den Täter kein großes Hindernis dar. Wer hat zur Tatzeit fremde Personen im Haus gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Keine Beute

Gewaltsam verschaffte sich eine Einbrecher Zugang in eine Wohnung im dritten Stock eines Hauses Am Ortenbergsteg. Der Täter bediente sich am Kühlschrankinhalt, nutzte offenbar die Schlafgelegenheit und nahm Bilder von der Wand, die er an anderer Stelle ablegte. Mitgenommen hat er offenbar nichts. Durch das Aufbrechen der Wohnungseingangstür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Tatzeit lässt sich nach den bisherigen Ermittlungen eingrenzen auf die Zeit zwischen 18 Uhr am Donnerstag, 14. April und 11 Uhr am Samstag, 23. April. Die Kripo Marburg hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Roter Audi verkratzt

Die Polizei bittet nach einer Sachbeschädigung an einem roten Audi A 3 um sachdienliche Hinweise. Der Audi stand zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Freitag und 13 Uhr am Samstag, 23. April auf einem Parkplatz in der Straße In der Aue. Der oder die Täter verkratzten den Pkw und richteten einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Neustadt - Winterreifen gestohlen

Nach Zeugenaussagen hielt ein dunkler Kombi mit ausländischem Kennzeichen, eventuell ein Audi mit polnischem Kennzeichen, an und ein ca. 40 Jahre alter Mann mit dicklicher Statur, packte die vier kurzfristig unbeaufsichtigt abgelegten Winterreifen ein. Die vier Räder im Wert von insgesamt ca. 500 Euro lagen auf dem Grundstück des Anwesens Emil-Rössler-Straße 1. Der Diebstahl war am Samstag, 23. April, zwischen 11 und 11.15 Uhr. Wer hat das Verladen noch beobachtet? Wer kann nähere Angaben zu dem beschriebenen Auto und/oder dessen Fahrer machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Emsdorf - Sachbeschädigungen und Graffiti

In der Nacht zum Donnerstag, 21. April, hinterließen Unbekannte eine Spur von verschiedenen Sachbeschädigungen in Emsdorf. Der entstandene Schaden ist sicherlich vierstellig. Mit roter und oranger Farbe sprühten der oder die Täter diverse Worte auf die Königsstraße und die Willersdorfer Straße. Die Worte haben augenscheinlich keine politische Motivation und keinen extremistischen oder beleidigenden Hintergrund. Darüber hinaus war das Straßennamenschild "Emsdorfer Straße" aus der Befestigung gelöst und verbogen, das Straßennamenschild "Zur Dorflinde" komplett abgebrochen und ein Hinweisschild zum Bürgerhaus beschädigt. Der oder die Täter lösten zudem eine Plakatwand und legten das Schild anschließend auf einer Hecke ab. Wer hat von Mittwoch auf Donnerstag in Emsdorf Beobachtungen gemacht, die mit den Sachbeschädigungen zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell